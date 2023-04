Každý vie, ako vyzerá Zdena Studenková dnes, ale kedysi to bola iná káva... Ona akoby zabudla starnúť. Hoci čoskoro oslávi 69. narodeniny, vyzerá stále famózne a jej vzhľad jej môžu len závidieť, píše Plus 7 DNÍ. Sú za tým dobré gény, alebo niečo iné? Herečka nemá problém otvorenie priznať, ako to je. Už roky si potrpí na kvalitnú kozmetiku, stále je "naložená" v nejakých krémoch či olejoch, zdravo a striedmo sa stravuje, a aj cvičí. Keď po rokoch už ani to nestačilo, siahla aj po účinnejších veciach.

Už nejaký čas totiž Zdena spolupracuje s klinikou estetickej medicíny, s ktorou spolupracujú tiež napríklad Simona Krainová či Lucie Bílá. Zdena tak priznala aj nejaké omladzovacie kúry, a napríklad aj to, že vrások sa zbavuje botoxom. Napokon, nie je na tom nič nezvyčajné, jej tvár ju živí, tak sa o seba náležite stará.

Aj keď sa mnohé slávne dámy odmietajú o plastikách čo i len baviť, Zdena pred časom otvorene prehovorila aj na túto tému. A má v tom celkom jasno. Určite by si nikdy nedala siahnuť na prsia, hoci už nie sú také ako v dvadsiatke. S tými svojimi je však stále spokojná, a keď treba niečo zvýrazniť, pomôže správna bielizeň.

Dnes máme pocit, že Zdena už roky vyzerá stále rovnako. No nedávno jej bývalá herecká kolegyňa Jana Nagyová zaspomínala na spoločné účinkovanie vo filme spred 47 rokov a, samozrejme, ukázala aj fotku Zdeny z tohto obdobia. Išlo o trilógiu Štipka soli, kde si spolu pred rokmi zahrali a kde sa teda objavila aj mladá Zdena Studenková, ktorá vtedy mala len 21 rokov.