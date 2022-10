Mladá kráska Davina Geiss (19) sa narodila do života v luxuse. Jej otec Robert Geiss (58) je známy milionár a spolu s manželkou Carmen (58) zatiahli svoje dve dcéry Davinu a Shaniu do sveta reflektorov ešte v útlom veku. Odvtedy sú ich životy ostro sledované, čo často zahŕňa aj ostrú kritiku ich správania či vzhľadu. Najmä odkedy z malých dievčatiek vyrástli mladé krásky, ktoré si začínajú užívať život so všetkým čo k nemu patrí, bujaré večierky a fešní kamaráti samozrejme nechýbajú.