Karel Gott to mal v rodine trošku zložité, ale ani nečudo, keďže svoje štyri dcéry mal s tromi ženami. V rodine okrem zaťa a dvoch vnukov mal samé baby, to sú potom tie vzťahy občas trošku komplikovanejšie. Faktom je, že Karel Gott sa vždy snažil s každým dobre vychádzať, a nemenej si želal dobré vzťahy v rodine. Dobre vychádzal s matkami svojich dcér a on bol ten, kto dbal na to, aby si všetky jeho dcéry aj napriek veľkým vekovým rozdielom medzi sebou vytvorili vzťah.

Dominika Gottová, Karel Gott Zdroj: archív D. G.