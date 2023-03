Najväčšou devízou Ivany Gottovej je slávne meno jej manžela, a preto sa poistila, aby sa meno Karel Gott mohlo na komerčné účely používať len s jej súhlasom. Nechala si totiž na jeho meno zaregistrovať ochrannú známku. No nedávno zistila, že všetko sa dá obísť. Dvaja známi muži si totiž v Praje otvorili kaviareň, v ktorej sú na stenách nielen fotografie Karla Gotta, ale podávajú v nej aj obľúbení nápoje a jedlá Karla Gotta. Kaviareň nesie názov Café Karel, čo vdova Ivana nemôže napadnúť, no dotyční páni to mali vymyslené tak, že ponúkli Dominike Gottovej, aby kaviareň niesla jej meno v tvare Dominika Gott, len aby v názve mali slávne priezvisko, o čom informoval aj časopis Šarm.

Dvaja známi muži si totiž v Praje otvorili kaviareň, v ktorej sú na stenách nielen fotografie Karla Gotta, ale podávajú v nej aj obľúbení nápoje a jedlá Karla Gotta. Kaviareň nesie názov Café Karel. Jednám z majiteľov je Miroslav Kolodziej (na foto vľavo). Zdroj: Archív Blesk

Dominike sľúbili vyplácať mesačne istú sumu za "prenájom" jej mena, no tá to napokon odmietla. Zdôvodnila to síce tým, že keďže žije vo Fínsku, nemala by pod kontrolou, čo sa deje v kaviarni nesúcej jej meno. No rozmyslela si to zrejme aj preto, že tento krok by rozhodne neprospel už aj tak pokazeným rodinným vzťahom s jej nevlastnými sestrami a vdovou Ivanou. Smutné na celej veci je však to, že jeden z pánov, ktorí takto obišli Ivanu, je človek, ktorý s Karlom Gottom počas jeho života často spolupracoval, Miroslav Kolodziej. A ešte smutnejšie je, že na otvorenie takejto kaviarne im prišiel zahrať dlhoročný kamarát Karla Gotta...To, o koho ide, zistíte v galérii!