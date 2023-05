Hugh Grant (62): Na verejnosti s prostitútkou

Notting Hill či Modrooký Mickey, to sú filmy, z ktorých si ho pamätáme. To už však bolo po tom, čo zvládol škandál. Na prelome 80. a 90. rokov bol hviezdou, tešil sa zo záujmu kritikov, získal mnoho ocenení. A potom ho v roku 1995 prichytili oddávať sa rozkoši s prostitútkou na verejnosti. Zadržala ho polícia. Bolo to v čase, keď do kín vstupoval film Dvaja v tom (aké príznačné, však?). Hugh si začal sypať popol na hlavu a ospravedlnil sa za svoje správanie. A tým zabezpečil filmu slušný úspech a dvere k ďalším projektom mu ostali otvorené.