Lelkesovci tvoria nerozlučný pár viac ako 12 rokov, no nikdy neprezradili, ako sa dali dokopy. Sisa ale pred pár dňami urobila v šou Neskoro večer výnimku a moderátorovi Petrovi Marcinovi prezradila, kedy medzi nimi preskočila iskra. Ako hudobný hosť bola pozvaná na akciu poisťovne, ktorej Juraj šéfoval. „Zavolali ma tam spievať a ja vždy zoberiem niekoho do tanca. Bez toho, aby som vedela, kto to je, som si vybrala Juraja, pretože z nich vyzeral najlepšie,“ prezradila umelkyňa.

Sisa Lelkes Sklovska Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

Po hudobnom čísle sa posadila k Jurajovmu stolu a ten po nej "vyštartoval". „Sisa, viete o tom, že máte bodku na uchu? Také znamienko,“ pošepkal jej do ucha. „Pán generálny, tak chlapi ma už všelijako balili, ale s bodkou na uchu, to ešte nedal nikto,“ odpovedala mu s úsmevom. Po ich prvom stretnutí ale prešlo ešte 5 rokov, kým sa dali dokopy.