Kuchynský robot nie je pomocníkom len pre tých šikovných kuchárov a cukrárov, ktorí v kuchyni trávia hodiny a sú v nej ako doma. Výhodou kuchynských robotov je, že sú šikovnými a multifunkčnými pomocníkmi naozaj pre každého. A to aj pre tých skúsených a nebojácnych, ktorí sa púšťajú do zložitých receptov, ale aj pre tých, ktorí si na varenie a pečenie moc netrúfajú, ale sem tam by radi blízkych prekvapili a blysli sa zaujímavým receptom.

Kuchynské roboty vedia uľahčiť množstvo činností a ušetriť kopec času pri príprave cesta na koláče, domáce pečivo a pri šľahaní lahodných krémov. Avšak to ani zďaleka nie je všetko. Kuchynský robot dokážete premeniť na rôzne kuchynské spotrebiče.

Zaujíma vás, čo všetko dokážete s kuchynským robotom urobiť, vďaka šikovným nadstavcom? Je toho naozaj veľa. Variácia rôznych nadstavcov robí z kuchynského robota naozaj multifunkčný kuchynský spotrebič.

Nadstavce premenia váš robot na akýkoľvek spotrebič

Nadstavce na kuchynské roboty vedia spraviť už z prvotne kvalitného kuchynského robota ešte lepší a výkonnejší kuchynský spotrebič. Záleží však na tom, akú značku kuchynského robota si vyberiete. Napríklad kvalitný kuchynský robot Kenwood disponuje desiatkami nadstavcov a premeníte ho naozaj na rôzne kuchynské spotrebiče.

Pozrite, čo všetko získate zakúpením kuchynského robota Kenwood a správneho príslušenstva k nemu.

Nadstavec na domáce cestoviny

V prípade, že patríte k milovníkom cestovín na všetky rôzne spôsoby, poznáme výborný trik ako si ich môžete doma ešte viac vylepšiť. Je ním nadstavec ku kuchynskému robotu Kenwood na domáce cestoviny.

Kuchynský robot vám pomôže pripraviť cesto na cestoviny bez námahy, stačí mu dodať len tie správne suroviny. A potom s použitím nadstavca na cestoviny si vytvarujete vlastné cestoviny. Balenie obsahuje až 12 rôznych formičiek.

Výhodou tohto nadstavca a formičiek je, že ich môžete využiť aj na prípravu sladkých cukroviniek a sušienok.

Nadstavec mlynček na mäso

Nadstavec mlynček na mäso pre kuchynské roboty Kenwood vám umožňuje kuchynský robot použiť aj na mletie mäsa.

Tieto nadstavce sú vybavené kvalitnými nožmi, ktoré dokážu mäso pomlieť naozaj kvalitne na minimalistické častice. Jemnosť mletia si dokážete nastaviť podľa vašich preferencií.

Vďaka nadstavcu mlynček na mäso si môžete pripraviť doma mäso napríklad na výrobu klobás.

Nadstavec odšťavovač

Lis na citrusy je ideálnym pomocníkom a hravo si poradí s rôznymi druhmi ovocia. S týmto nadstavcom pre kuchynské roboty kenwood dokážete odšťaviť rôzne druhy ovocia. Od mäkkých bobulí až po jablká či mango.

Výhodou je, že lis na citrusy má v sebe zabudované sitko, cez ktoré dokonale odfiltruje neželané častice z ovocia.

Okrem vyššie spomenutých vylepšení dokážete urobiť z robota naozaj čokoľvek. Vďaka nadstavcom si viete z kuchynského robota urobiť napríklad aj strúhadlo, sekáč na bylinky, zmrzlinovač, mlynček na mak, food processor, smoothie mixér a množstvo ďalších variantov.

Výhodou kuchynských robotov Kenwood nie je len ich multifunkčnosť, ale aj kvalita. Všetky súčiastky sú vyrobené z prvotriednych materiálov. Robot tak dokáže podať skutočne ukážkový výkon a dokáže byť vašim skvelým pomocníkom po celé roky. Možno aj vďaka tomuto šikovnému pomocníkovi si čas strávený v kuchyni naozaj zamilujete.