Určite s nami budete súhlasiť, že prechovávať city k dvom mužom je neľahká situácia. Traja nemôžu dlhodobo fungovať vo vzťahu. Ani „hrať“ to s jedným z nich na najlepšieho kamaráta sa nedá večne. Ale pre ktorého sa rozhodnúť? A čo ak ich stratíte oboch? Aj toto sú otázky, ktoré visia vo vzduchu.

Neodkladajte nevyhnutné

Rozhodnúť sa medzi dvoma mužmi, ku ktorým cítite lásku, nie je ľahké. Ale čím dlhšie to odkladáte, tým viac sa prehlbujú citové väzby, ktoré ste si vytvorili. Obaja partneri môžu mať pocit, že našli „tú pravú“. Povedzme si úprimne, byť zamilovaná je skvelý pocit, cítite sa výnimočná a milovaná, v brušku cítite povestné motýle... Ale aj keď vám je s oboma dobre, viete, že to takto nepôjde navždy. Raz sa budete musieť rozhodnúť pre jedného z nich, aj keď je to bolestivé a náročné. Vopred nikdy neviete, ktorá odpoveď je správna, musíte si len jednu vybrať.

Rozhodnutie neľutujte

Keď sa už konečne rozhodnete, neľutujte to. Čo najskôr zavrite za tým druhým dvere. Ak si totiž necháte otvorené zadné vrátka, budú vás neustále pokúšať. Budete spochybňovať, či ste urobili správne, a snažiť sa toho druhého kontaktovať. To by však vôbec nebolo vhodné. Vážte si samu seba a krok, ktorý ste urobili. Aj keď vzťah nakoniec nemusí vyjsť alebo môže byť ešte lepší ako predtým, nič neľutujte.

Radí Petra Laktišová, koučka a mediátorka

Láska je nevyspytateľný cit. Srdce nám niekedy hovorí jedno, hlava druhé. Kto sa v tom má vyznať? Niekedy nepoznáme nikoho, kto by k nám pasoval, inokedy poznáme hneď dvoch takých a nevieme sa rozhodnúť. Hoci neexistuje garancia „žili šťastne, až kým nepomreli“, nie sme vo výbere svojho partnera bezmocné. Hoci pod vplyvom zamilovanosti na začiatku vzťahu nevidíme veľa toho, čo nás môže čakať s daným partnerom, my samy nie sme nepopísaná tabuľa. Veľkou pomôckou môže byť naše sebapoznanie. Čím lepšie poznáme samu seba (kto som, čo potrebujem, aké sú moje kľúčové hodnoty, kedy sa cítim milovaná), tým vedomejšie vieme pristúpiť k výberu partnera a hľadať u neho to, čo bytostne potrebujeme, aby sme sa vo vzťahu cítili dobre.

Spoznajte svoje potreby

Návodov na výber je veľa, ponúkam vám jeden od psychológa a manželského poradcu Dr. Harleyho. Vo svojej knihe Moje túžby, tvoje túžby na základe svojich dlhoročných skúseností opisuje 10 najdôležitejších emocionálnych potrieb žien a mužov v dlhodobých partnerských vzťahoch, pričom každý z nás má iné priority v hodnotení týchto potrieb a je veľmi nápomocné, ak ich dobre poznáme. Harleyho desiatku tvoria tieto potreby: 1. náklonnosť, 2. sexuálne uspokojenie, 3. rozhovor, 4. spoločnosť vo voľnom čase, 5. čestnosť a otvorenosť, 6. atraktívnosť partnera, 7. finančné zabezpečenie, 8. domáce zázemie, 9. oddanosť rodine, 10. obdiv.

Vlastný zoznam

Napĺňanie ktorej z týchto potrieb by vás robilo najšťastnejšou, ak by ste vedeli, že ostatné uspokojované nebudú? To by mala byť potreba číslo 1, na ktorú by ste sa mali zamerať. Ktorá by bola vaša druhá voľba? A napokon, ktoré potreby by dopĺňali vašu top päticu? Keď budete mať zoradené potreby podľa priority, skúmajte, čo konkrétne sa za nimi skrýva vo vašom prípade. Takto získate vlastný „checklist“ na to, čo hľadať u svojho vyvoleného, ak chcete zvýšiť šancu na vašu spokojnosť vo vzťahu.

Ak treba, vyhľadajte pomoc

Ak si neviete dať rady sama, skúste vyhľadať pomoc odborníka. Pomôže vám zistiť, čo potrebujete vedieť sama o sebe, svojich potrebách i problémoch s rozhodovaním. A možno spolu odhalíte aj to, čo hľadáte prostredníctvom vzťahu s dvoma mužmi.