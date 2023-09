Sympatická Noemi žije od spevákovej smrti spolu s mamou na Slovensku - v Bratislave, kde študuje na konzervatóriu.

A keby ste ju stretli, určite by vám bola povedomá. Prečo? Lebo by ste si stále v duchu vraveli, že vám niekoho pripomína. A nebol by to nik iný, ako legendárny spevák, ktorý v roku 2010 odišiel z tohto sveta - Petr Muk. Mal iba 45 rokov. Jeho dcéra Noemi mala vtedy iba 3,5 roka, píše Plus jeden deň. Dnes stojí na prahu dospelosti a je tak nádherná, že až... Na svojho otca nezabudla, dokonca si ho stále pripomína jeho pesničkami. „Najmä keď som sama, keď na to mám čas. Keď idem autobusom do školy a zo školy,” prezradila v minulosti českému Blesku Noemi.

Škoda len, že to, že je dcérou nebohého slávneho českého speváka jej niektorí dávajú pocítiť, a to dosť nepríjemne, a to hlavne na škole, na ktorej študuje. „Boli hlášky ako napríklad: ‚No jo, Muková, tá zožrala svet.‘ A podobne.” povedala. Časom si vraj na to zvykla. „Beriem to už tak, že to k tomu patrí. Musela som sa tomu postaviť. Robím to, lebo ma to baví a nie kvôli ostatným.“ Keď bola prváčka na strednej sa tým však veľmi trápila. „Nie je to podľa mňa ľahké pre žiadne dieťa, ktoré ako keby postupuje v tieni. Aj som si poplakala.“

Teraz jej to ešte príde trochu ľúto, ale už je vyspelejšia, skúsenejšia a odolnejšia voči ľuďom, ktorí sa vyžívajú v tom, ak niekomu ubližujú. A s hrdosťou sa pochváli, koho je dcéra, pretože otec ju miloval a jeho lásku cíti v srdci dodnes. A do neba mu lásku prejavuje napríklad aj tak, že vždy v auguste prichádza s mamou do Česka, kde vystupuje na festivale, ktorý sa koná na počesť jej známeho otca.

Petr Muk Zdroj: https://www.instagram.com/p/CEQCqJUABAf/

