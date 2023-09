Skúšali to aj naše mamy a mamy našich starých mám a aj ich mamy... Skrátka, asi väčšina žien urobila preto, aby sa do nej zamiloval ten, po kom túži, všetko. A to aj vec na prvý pohľad šialené. Mágia však má silu, a naozaj sa našli ženy, ktorým sa po jej realizácii, splnilo to, po čom im srdce pišťalo. Napríklad pani Ivete, ktorá mágiu vyskúšala, hneď v ten večer daný muž vyznal lásku a vášnivo ju pomiloval. Tak čo? Vyskúšate ju i vy? Nič predsa za to nedáte. Stratiť nemáte čo, ale iba získať :)

NÁVOD AKO VYKONAŤ MÁGIU LÁSKY

Je to úplne jednoduché. Podstatné je, aby ste sa dostali do blízkosti muža, o ktorého máte záujem a poskúsili sa o to, aby si odpil z červeného vína, do ktorému mu kvapnete vašu menštruačnú krv. Stačí jej naozaj málinko a môže ísť aj o krv, ktorú ste nejaký čas skladovali v mrazničke. A potom sledujte, čo sa bude diať... POZOR!!! Má to jedinú podmienku: Nemôžete sa snažiť zviesť ženatého muža!!!