Pravdu o druhom bábätku Soňa prezradila svojim fanúšikom na Instagrame, kde sa jej pýtali zvedavé otázky. „Bábätko sme neplánovali, bolo to veľké prekvapenie. Keby sa to nestane takto, na druhé dieťatko by som nemala ešte dlho odvahu. Viem už ale, že to tak malo byť a sme vďační za tento nádherný dar,“ napísala Skoncová otvorene a otvorene priznala, že tehotenstvo ju sem tam potrápi. „V tomto tehotenstve som cítila neskutočnú únavu,“ priznala moderátorka, ktorá druhé dieťa porodí niekedy okolo Vianoc.

Nedávno bola na svadbe svojej kamarátky. Mala na sebe nádherné šaty, v ktorých žiarila ako kráľovná. FOTO nájdete v galérii.