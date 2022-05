V jednom z bratislavských kín sa v utorok 3. mája konala slávnostná premiéra česko-slovenskej romantickej komédie Láska hory prenáša. Vo filme si zahrali mená ako Csongor Kassai, Natália Germani, Noël Czuczor, Richard Stanke či Broňa Kováčiková. Mnohí z hercov sa ukázali aj na červenom koberci, aby si medzi prvými vychutnali túto oddychovku.

Prišla aj Babsy Jagušák Heribanová, ktorá večerom sprevádzala ako moderátorka a zahrala si dokonca aj vo filme. Stvárnila jednu z hostiek vo filmovom hoteli. Tá zvolila jemný modro-biely kvetinový komplet, ktorý pôsobil tak trochu ako pyžamko.

Módna polícia z filmu Láska hory prenáša. Zdroj: Ján Zemiar/Storyline agency

Na pohodlnosť stavil aj herec Noël Czuczor, ktorý stvárnil v komédii ženícha Mateja. Lososové "plachťáky" na mužoch často nevídať, no jemu prekvapivo celkom pristali. A v kombinácii so sakom bol rozhodne neprehliadnuteľný. Povedzme si úprimne, za také gate by sa nehanbili ani Spice Girls v klipe Wannabe.

Noël Czuczor a Natália Germani Zdroj: Storyline

Najväčšiu pozornosť však na seba rozhodne strhla bývalá redaktorka televízie Markíza Silvia Juříková, ktorá už aj počas reportáži pôsobila akoby šla skôr na rande, než do práce. Jednoducho vždy tip-top nahodená. Na slávnostnú premiéru prišla so svojím partnerom, s ktorým randí už nejaký ten piatok a minimálne páni mohli na brunetke oči nechať. Sexi croptop jej totiž prsia vytlačil poriadne vysoko a ona tak predviedla doslova bomby!