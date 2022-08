Slovenskú ryšavú herečku si môžu diváci pamätať zo seriálu Chlapi neplačú. Keď sa povie Katka Baranová, väčšina si predstaví sympatickú ženu oblejších tvarov. Nedávno sa jej podarilo krásne schudnúť. Ako sama priznáva, s kilami bojuje neustále. "Celý život sa snažím schudnúť. Budem úprimná - nikdy som nebola ten typ postavy, ktorý nemusel nikdy nič robiť pre to, aby dobre vyzeral. Takže ja som s tými kilami navyše bojovala celý život. Bojujem s nimi v podstate stále," prezradila Katka vo videu inštitútu, ktorý jej pomohol schudnúť.

Katka Baranová a Peter Kadlečík v seriáli Chlapi neplačú Zdroj: TV Markíza

Katka totiž má za sebou viacero neúspešných pokusov, kedy sa pokúšala schudnúť sama a cvičiť. Priznáva, že nie je veľký fanúšik kardio cvičení ako napríklad beh a tak jej vyhovoval aj tréning, ktorý jej v inštitúte nastavili. "Použila som veľmi veľa diét, aj som cvičila. Vždy to bolo len krátkodobé a nikdy som nenašla taký spôsob, ktorý by mal tak veľké výsledky, ako tu. Absolvovala som program, ktorý trval deväť mesiacov a podarilo sa mi schudnúť 16 kíl, niekedy 17. Tak sa mi to trošku hýbe. Ale je to úplne v pohode," hovorí s úsmevom herečka.

Tá si trištvrte roka poriadne odmakala. Podľa nej to bolo celé vytrvalá a systematická práca na sebe. "Ten pocit, ktorý ale mám teraz je neopísateľný. Môj muž hovorí, že ty si si zbierala to vytrvanie a tú silu celých 15 rokov, aby si to dala do týchto 9 mesiacov. A ono v podstate tak je," uzavrela to Katka, ktorá sa navyše začala venovať cvičeniu poledance, teda tancu pri tyči a pomaly, ale isto sa zlepšuje. Na sociálnej sieti sa pochválila zábermi v na prvý pohľad krkolomných pózach. "Posledné mesiace sa pomalými krokmi zlepšujem a keď sa to pekne nasvieti, tak to už aj dobre vyzerá," napísala Baranová, ktorá vyzerá naozaj skvele.