Turecký seriál Láska na prenájom si u nás získal tisíce fanúšikov. Niet divu, nie je to len čistá intriga a láska, ale aj mnohé vtipné momenty, ktoré inak ďalšiu telenovelu príjemne osviežili. Okamžite sme si zamilovali párik hlavných predstaviteľov Serkan a Edy, ktorí donedávna tvorili pár aj v súkromí. Aktuálne je však všetko inak.

Spolu ich však môžeme ešte nejaký ten piatok vidieť na obrazovkách televízie Doma, kde sa seriál vysiela a s napätím sledovať, ako sa to celé ešte vyvinie a skončí. Aj keď všetci dobre vieme, že to bude happyend. Predstaviteľa architekta Bolata sme si zamilovali nielen pre to, ako stvárňuje svoju postavu, ale povedzme si úprimne, aj preto ako vyzerá. Je to pohľadný muž a u žien vyvoláva Kerem Bürsin podobný ošiaľ ako v minulosti predstaviteľ Onura z Tisíc a jednej noci.

Nuž, milé dámy, viete, že aj na Slovensku máme jedného Serkana? Nie je však architekt, ale fotograf. Sympatický muž menom Adam Suchánek, ktorého však poznáme skôr ako Adama Rustmana je aktívny nielen čo sa fotografovania týka, ale zabŕdol aj do módy a dizajnuje pánske doplnky, ktoré sa nazývajú chlapáky. V súkromí je to hrdý otec a manžel. A aj jeho žena vie slušne plávať vo vodách sociálnych sietí. Je totiž foodblogerka známa pod menom The tolerant cook. A tak jej môžeme len (v dobrom) tíško závidieť, že má doma muža, ktorý vyzerá ako seriálový Serkan.