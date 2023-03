Nie je to tak dávno, čo sme mali možnosť vidieť herca Milana Ondríka v jojkárskom seriáli Iveta, kde bravúrne stvárnil homosexuálneho módneho návrhára. Aj sa ho mnohí pýtali, že prečo vzal takúto úlohu, či sa nebojí, že ho ľudia zaškatuľkujú. Jemu prišlo zvláštne, že takéto otázky nedostával, keď stvárnil napríklad násilníka či vraha. Isté však je, že úlohy sa zhostil skutočne skvele a my sme mu to žrali aj s navijákom.

Milan Ondrík stvárnil v seriáli Iveta homosexuálneho návrhára. Úlohu zvládol bravúrne. V skutočnom živote roky žije po boku hereckej kolegyne a vychovávajú spolu 3 deti. Zdroj: TV JOJ

Aktuálne pracuje na ďalšom novom projekte, kde ho uvidíme opäť v celkom inej polohe. Tentokrát budú jeho poznávacím znamením fúzy a lá František Stromokocúr z obľúbeného sitkomu Susedia. Niektorí fanúšikovia ho nespoznali, podľa iných mu to celkom pristane a na charizme mu to skutočne neubralo.

A kým na fotke s "knírkom" pripomína mladšiu verziu Fera zo Susedov, nedávno sa Milan pochválil aj záberom spred asi dvadsiatich rokov. Je to fotka z 1. ročníka na VŠMÚ, čiernobiela a hore bez. A už na prvý pohľad niekoho Ondrík pripomína aj na nej. Konkrétne Johnnyho Galeckiho, ktorý stvárnil Rustyho v Prázdninách či jeho najznámejšiu rolu Leonarda Hofstadtera v seriáli Teória veľkého tresku. Skutočne tam slovenský herec pôsobí ako kópia amerického "kolegu". Ktovie, možno nejaké spoločné korene, ďaleko v minulosti, majú aj spoločné.