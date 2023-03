Snúbenica Maria Cimarra v rozhovore pre markiza.sk prehovorila o ich svadbe. Bronislava Gregušová žije s hercom z telenovely Skrytá vášeň v Amerike, ale aj kvôli tanečnej šou Let's Dance sa spolu aj s ich maličkou dcérkou po dlhšom čase vrátili na Slovensko. Ako to doma Broňa zvládla? "Som najšťastnejšia, že môžem byť so svojou rodinou," priznala úprimne. Prezradila aj to, aký je život s Mariom, ktorého poznajú fanúšikovia na celom svete.

V čom je Mario Cimarro iný ako na obrazovkách?

"Neviem ho prirovnať k žiadnej postave, ktorú hral. Ani by som ho nechcela prirovnávať," myslí si Broňa. "Ja som sa zaľúbila do neho a nie do charakteru, postavy." A ako ho vníma v jeho novej role tanečníka? "Vnímam ho veľmi pozitívne, v druhom kole som nebola, ale on to zabil, bol super."

Dvojica plánuje krstiny ich dcérky a dokonca aj svadbu. Na otázku, či sa svadba bude konať na Slovensku sa Broňa záhadne usmiala. "Uvidíme!" A aká je jej predstava ideálnej svadby? Nechcela prezradiť žiadne detaily, ale niečo predsa len naznačila. "Môžem iba povedať, že Benátky. Určite sú Benátky predstava ideálnej svadby, ale tu máme krásne kaštiele, to bez debaty, takže sa nechajte prekvapiť," zasmiala sa Mariova nádherná snúbenica. V zákulisí tretieho kola zatienila všetky ženy. Pozrite, v čom prišla oblečená. Nedala si sukňu ani šaty!