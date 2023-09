ŠOK: Nová séria FARMY priniesla obrovské PREKVAPENIE! Víťazná suma je tentokrát NEGARANTOVANÁ!

Aj v tejto sérii si každý divák počas niekoľkých mesiacov nájde svojho hrdinu. Nebude chýbať niekoľko noviniek – nový dom farmára týždňa, zmenené pravidlá, superstodola, cvrčky a napínavé súboje troch generácií.

Symbolická pätnástka

O atraktívnu finančnú výhru zabojuje v 15. sérii Farmy symbolických 15 farmárov rozdelených do troch skupín podľa generácie. Čo to znamená? Každá skupina sa narodila v inom období – skupina X pred rokom 1989, skupina Y v 90. rokoch a najmladšia skupina Z po roku 2000.

Bude sa na čo pozerať

Fanúšikovia sa znovu môžu tešiť na prostredie Považského Inovca, známeho z Farmy 13. Na farmárov bude dozerať staro-nová nekompromisná Alica, hospodár Martin a celým dianím ich bude sprevádzať opäť moderátor Marek Fašiang. „Minulý rok som do tohto projektu išiel s obrovským rešpektom a určitou nervozitou. Tento rok už viem, do čoho idem, a aj napriek tomu, že Farma je veľmi živý organizmus, kde sa nedá všetko dokonale naplánovať, veľmi sa na ňu teším,“ zhodnotil. „Bude veľmi zaujímavé sledovať generačný súboj, ktorý je hlavnou témou tohtoročnej Farmy, to, ako jednotlivé generácie rozmýšľajú, riešia úlohy, aký majú prístup k plneniu úloh a k celkovému fungovaniu na Farme,“ prezradil.

Zdroj: archív TV MARKÍZA

Na aké novinky sa môžete tešiť?

➤ Prvýkrát je dom farmára týždňa dvojposchodový a prepojený s kuchyňou. Hornú časť tvorí pôvabná spálňa v rustikálnom štýle a veľká terasa. Dole je kuchyňa, ktorá je tento rok mimoriadne pekná, zariadená krásnym riadom.

Zdroj: archív TV MARKÍZA

➤ V tejto sérii patrí kuchyňa farmárovi týždňa a môže si ju kedykoľvek zamknúť a nikoho do nej nevpustiť. Je tam tiež špajza, v ktorej budú spávať sluhovia.

➤ Stôl v kuchyni je rozdelený na tri časti, tri samostatné polia. V hre to bude mať veľký význam, pretože neskôr budú proti sebe bojovať tri skupiny a každá bude mať veľmi špecifické postavenie v rámci týždňa.

Zdroj: archív TV MARKÍZA

➤ Úplne nová je tiež super stodola, ktorá je venovaná farmárčeniu budúcnosti. Takéto laboratórium na Farme nikdy nebolo. V tomto priestore môžu celoročne rásť kvety, exotické plodiny, všetko, čo si farmári zmyslia. Tvorcovia chceli dať možnosť stravovať sa plnohodnotne aj ľuďom, ktorí uprednos­tňujú alternatívne stravovanie.

Zdroj: archív TV MARKÍZA

➤ Jedna z najväčších zmien je, že výhra nie je garantovaná. Každé euro, ktoré si víťaz odnesie, si budú musieť farmári zaslúžiť spoločnou prácou. Ak sa rozhodnú, že sa budú flákať a prestanú pracovať, mince od Martina nedostanú, čo spôsobí, že bude výhra oveľa nižšia ako minulé roky. Na druhej strane, ak zamakajú, budú sa správať dobre a nebudú porušovať pravidlá, výhra môže byť oveľa vyššia. Zmenená výška výhry bude prekvapením nielen pre divákov, ale aj pre samotných farmárov, ktorí sa o nej aj o novom mechanizme odmeňovania dozvedia až v prvý deň svojho pobytu na statku.

➤ Spôsob vyraďovania sa trošku skomplikuje, už nebude také jednoduché robiť stratégie ako kedysi, keď sa rozhodovalo medzi mužským a ženským duelom. Proti sebe budú bojovať skupiny, ako aj generácie, čo prinesie oveľa atraktívnejšie a napínavejšie vyraďovanie.