Podľa najnovších správ sa pokúša Disney opäť nadviazať spoluprácu s hercom Johnnym Deppom. Po tom, čo sa prevalil škandál, že bije a týra svoju manželku Amber Heard, sa od neho takmer všetky spoločnosti, s ktorými mal niekoľkoročnú spoluprácu, veľmi rýchlo odstrihli. No ako náhle sa celá situácia vyjasnila a najmä po tom, čo Johnny celý súd proti svojej, teraz už exmanželke, vyhral, sa snažia spoločnosti, ktoré sa rozhodli s Johnnym spolupráce ukončiť, nadviazať opäť kontakt...

Ešte počas začiatku súdov, keď neboli ani žiadne priame dôkazy, sa rozhodlo Disney, ktoré malo garantovanú takmer doživotnú zmluvu s hercom, ukončiť ich spoluprácu na dobro. Čo znamenalo, že pripravované natáčanie pokračovania obľúbených filmov Piráti z Karibiku by pokračovalo bez Johnnyho. To sa fanúšikom vôbec nepáčilo a sú nespokojní aj teraz, keďže napokon vysvitlo, že špekulácie, ktoré kolovali ohľadom Johnnyho, boli nepravdivé a firmy, ktoré sa rozhodli ho odkopnúť bez priamych dôkazov, sa snažia o jeho opätovnú priazeň...Neuveríte, koľko ponúklo Disney Johnnymu za to, aby sa vrátil ako milovaný Kapitán Jack Sparrow!

