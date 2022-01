Na svet po dcérke Lili privítali synčeka Rockyho. Pôrod komplikoval fakt, že Lela rodila nakazená koronavírusom, ktorý okrem nej dostali aj Karlos a Lili.

Rocky sa narodil iba pár dní po narodeninách svojej staršej sestry Lili (2). Lela rodila cisárskym rezom. "Doktor nám povedal, že to bude 2. decembra ale ja som ho prehovorill, nech je to prvého,“ povedal českému Blesku krátko pred pôrodom Vémola.

Sotva mesiac fungovali ako štvorčlenná rodina, teraz prišiel obrovský šok. Zápasník na Instagrame ohlásil, že medzi ním a matkou jeho detí je definitívny koniec. "Prišiel som na to, že má pomer s iným frajerom,“ povedal o Lele vo videu na Instagrame. ,,Samo o sebe je to nechutné, nielen to, že je to 6 týždňov po pôrode, horšie je, že to bol môj dobrý kamarát,“ šokoval Karlos. Prichytiť ich mal vo svojom dome.

