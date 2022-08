Ani tri roky po rozvode herečky Angeliny Jolie (47) a herca Brada Pitta (58) neutíchajú škandalózne detaily z ich búrlivého manželstva, píše Pluska. Najnovšie sa v médiách objavili dokumenty z vyšetrovania FBI. Podľa zverejnených informácií mal herec Brad Pitt pod vplyvom alkoholu fyzicky aj verbálne v lietadle napadnúť svoju manželku Angelinu aj syna Madoxa.

Angelina Jolie a Brad Pitt boli manželmi od roku 2014 do roku 2019, keď sa ich zväzok skončil rozvodom a súdnymi ťahanicami o ich 6 detí - 21-ročného Maddoxa, 18-ročného Paxa, 17-ročnú Zaharu, 16-ročnú Shiloh a 14-ročné dvojčatá Vivienne a Knoxa. Rozchod však dvojica oznámila už v roku 2016. Ten mal nasledovať po hádke na palube lietadla, keď sa rodina presúvala z Francúzska do Los Angeles.

Až po rokoch však herečka požiadala o zverejnenie dokumentov z vyšetrovania incidentu FBI, avšak pod falošným menom „Jane Doe“, ktoré zverejnil portál PageSix. Dokumenty sa rozhodla herečka zverejniť v súvislosti s podanou žalobou proti vyšetrovateľom FBI. Podľa herečky totiž nepostupovali v prípade transparentne a násilnícke správanie Brada Pitta, pri ktorom mala utrpieť aj ľahšie zranenia, ostalo nepotrestané.

V prvej správe FBI Jolie povedala úradníkom, že verí, že Pitt bol „šialený“ od chvíle, keď nastúpili do súkromného lietadla z Nice vo Francúzsku do USA so svojimi šiestimi deťmi. Počas letu 14. septembra 2016 mal Angelinu jej vtedajší manžel, ktorý pil, vziať na toaletu, kde ju „chytil za hlavu a triasol ňou“ a tiež ju držal za ramená. Hádali sa o jednom zo svojich detí.

Herečka vo výpovedi tvrdila, že Brad štyrikrát udrel päsťou do stropu lietadla potom, čo kričal: „Ničíš túto rodinu.“ Keď sa deti spýtali: „Si v poriadku, mami?“ Pitt údajne odpovedal: „Nie, nie je v poriadku, ničí túto rodinu, je šialená.“ V inom momente počas letu, podľa pôvodnej správy FBI, Jolie uviedla, že Pitt ju oblial pivom, keď sa snažila zaspať.

Na konci letu mal Pitt zadržiavať herečku aj ich deti v lietadle a dvadsať minút im brániť vystúpiť po tom, čo mu povedala, že berie deti do hotela v Kalifornii, aby si oddýchli. Angelina uviedla, že kričal: "Nevezmeš mi moje deti!" Brad Pitt tieto obvinenia v minulosti poprel a vyšetrovanie incidentu bolo uzavreté. Podľa herečky však očividne nedopadlo tak, ako si predstavovala.

V roku 2017 Brad verejne priznal svoje problémy so závislosťou od alkoholu. „Prestal som so všetkým okrem alkoholu, keď som si založil rodinu... Príliš som pil. Stal sa z toho problém. A som naozaj šťastný, že už je to pol roka, čo je horko-sladké, ale opäť mám svoje pocity pod kontrolou," uviedol v tom čase herec v rozhovore pre magazín GQ.

