"Nebola som ten typ matky, ktorá okamžite po narodení dieťaťa pochopila, že toto je to najlepšie, čo sa mi v živote stalo, a bola od prvého momentu šťastná. Muselo to celé trošku "sadnúť," priznala Cibulková v rozhovore pre magazín EVA. Následne dodala aj vysvetlenie.

"Zvykala som si na malého, on na mňa, pripadá mi to prirodzené. Je to nový človiečik, ktorému sa všetko podriaďuje, kvôli ktorému je všetko inak. Sme však mladá moderná rodina, takže sa to snažíme robiť tak, aby sa nezmenil celý chod nášho života, skôr aby Jakubko žil s nami náš život. Už sme spolu aj cestovali, a keď máme chuť, ideme na dobré jedlo či posedieť si na kávu," vysvetlila.

To, že láska k synovi pre ňu znamená všetko na svete, dokazuje každým jedným dňom. A teraz nemyslíme svojou aktivitou na sociálnych sieťach. Jakubko totiž Dominiku, okrem iného, motivoval aj k novému biznis plánu! Článok pokračuje na ďalšej strane.