Je jedno či sa moderátorka vyberie na módnu prehliadku, do štúdia, do obchodu či na obyčajnú prechádzku so svojim milovaným psíkom, vždy vyzerá úžasne. Až nás niekedy prekvapuje ako to robí. Ale ako sa hovorí, kto vie ten vie. A Soňa rozhodne vie!