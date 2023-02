Myslíte si, že ak sme psychicky v pohode, je aj telo v poriadku?

– Myslím si, že je to neskutočne prepojené. Platí tiež, že ak máte telo udržiavané, aj v hlave je to lepšie naskladané. (Úsmev.) Prišiel čas na to, aby sa človek zamyslel, čo v živote potrebuje, a veľmi racionálne to vyhodnotil. Myslím si, že si máme uvedomiť, čo je podstatné. Predtým sme sa nechali rozptyľovať najmä šialenou komerciou. Neskutočne veľa vecí sme mali v ponuke, neskutočne veľa vecí sa vyrábalo a neskutočne veľa vecí sa vyhadzovalo. Bolo to nezdravé a nenormálne. Možno teraz je príležitosť, aby sme sa „upratali“ a žili rozumnejší spôsob života. Sledujem mladú generáciu, žijú pragmatickejšie, múdrejšie, zdravšie, viac sa o seba starajú, myslia i na planétu, sú empatickejší.

Udržateľnosť je moderný pojem...

– Aj keď sa môže zdať, že je to nafúknuté, je dôležité, že sa to vôbec deje. Je dobré, že ľudia rozmýšľajú nad tým, že nepotrebujú mať milión vecí, či to alebo ono vôbec potrebujú. Lebo keď je menej vecí, aj život je jednoduchší. (Úsmev.) Mám z toho dobrý pocit, ale zdôrazňujem, že ide o ľudí, ktorých sledujem a vidím. Viac napríklad myslia na výchovu a mne sa to veľmi páči. Dodáva mi to pocit, že bude lepšie.

Soňa Müllerová Zdroj: Instagram/ @muller.sona

Ako si v tomto období posilňujete imunitu?

– Predovšetkým pozitívne myslím. Dokážem sa naozaj detsky a romanticky tešiť z maličkostí. Keď na mňa príde úzkosť či smútok, okamžite beriem psa a ideme do lesa. Je to pre mňa najväčší relax. Veľa čítam, cvičím, starám sa o rodičov, hoci sú ďaleko, čo treba, zaobstarám. Sme spolu mysľou, samozrejme, aj s deťmi.

Minimalizovala som stravu, varím základné, nekomplikované jedlá. Jem mäso, zeleninu, ovocie, ryby a všetko v základnej podobe. Nekupujem žiadne priemyselne spracované potraviny. Hoci sme k tomu smerovali už pred koronou, teraz sa to umocnilo. (Úsmev.) Spontánne sme k tomu dospeli a takto nám to v rámci rodiny vyhovuje. Je to ako návod na zdravú výživu. (Smiech.)