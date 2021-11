Na obrazovkách Markízy a najmä prostredníctvom streamovacej služby Voyo mohli diváci sledovať prvú sériu šou Love Island. Prihlásili sa do nej mnohí mladí ľudia s cieľom zažiť niečo nové a nájsť lásku. Zároveň bola veľkým lákadlom aj výhra 75 000 eur. Niektorí lásku skutočne aj našli a do finále sa prebojovali 3 páry - Pítr a Gabriela, Vilda a Nikol a Laura s Martinom.

Aj napriek mnohým recoupleingom, hrám a čachrom sa im podarilo ochrániť svoju lásku. Napokon o víťazoch rozhodli práve diváci hlasovaním v aplikácii a na Facebooku. Veď práve diváci sledovali vývoj ich vzťahov. Šou aj diváci sa dočkali a v nedeľu večer spoznali ten najzamilovanejší pár a teda Lauru a Martina.

Po vyhlásení výsledkov, dostali Laura aj Martin do ruky zlatú obálku a čaka ich výzva. ,,Ja tu mám dve neoznačené obálky, ani ja s Nikol nevieme, ktorá je ktorá. Vieme iba to, že v jednej sú peniaze a v druhej srdce. Teraz príde skutočná skúška vášho vzťahu. Každý z vás si vezme jednu obálku. Ten, ktorý tam bude mať peniaze, si môže všetky nechať alebo sa rozdelí. Je to iba na ňom," vysvetlili situáciu s obálkami moderátori.

Napokon blondínka zo Slovenska vybrala z obálky srdiečko a sexi český zvárač finančnú výhru. Rozhodnutie teda bolo na Martinovi. ,,Úprimne, je to obrovská suma, s ktorou už človek môže nejako pracovať. Ale nestál by som tu, keby som bol na všetko sám, takže... Ja nemám slov. Ale... samozrejme si vyberám lásku!" nechal sa počas priameho prenosu počuť zamilovaný sympaťák. A tým skončilo finále, kde sa úplne na záver z nepochopiteľných dôvodov, hodil moderátor do bazéna. Divákom tak ostala v tvári vpísaná otázka - a čo je teraz s peniazmi? To tam šli súťažiť aj o finančnú výhru a žiadna nebude?