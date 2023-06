Tomáš Tarr si v šou Ruža pre nevestu napokon vybral Petranu a po dojímavej záverečnej reči jej daroval nádherný prsteň. Po skončení nablýskanej šou ale prišla realita a tá nie je vždy len ružová... Zistil to aj mladý pár a v rozhovore pre markiza.sk Tomáš s Petranou dokonca prehovorili o prvých hádkach.

Petrana si s Tomášom zaplávala v mori. Džínsové šaty si však nedala dole. Zdroj: TV Markíza

Dvojica si najskôr vyskúšala spoločný život v Bratislave, ktorá je domovom Petrany. Neskôr sa spolu presunuli do Bangkoku, kde žije Tomáš. Počas nakrúcania šou v Turecku sa na pár týždňov ocitli mimo reality, takže ani jeden z nich nevedel, ako im to spolu bude fungovať v reálnom živote. Postupne ale o sebe zisťovali to, čo v šou zostalo skryté a museli si na seba aj zvykať. Čo ich vyviedlo z miery? Článok pokračuje na ďalšej strane. >>>