Speváčka je živým dôkazom, že ženy po štyridsiatke neodkvitajú, práve naopak, môžu kvitnúť do krásy. Priznajme si, že to nie je celkom zadarmo. Dara sa o seba poctivo stará, dáva si pozor na stravu a na svojej bezchybnej postavičke tvrdo maká. Jej prirodzený temperament a mladistvú iskru ešte viac rozdúchava láska k futbalovej legende Pavlovi Nedvědovi.

Dara má k móde vášnivý, otvorený vzťah. Vie byť femme fatale, ktorá sa na druhý deň zmení na bezstarostnú študentku. Sexi outfity v plavkách a šatách striedajú teplákové súpravy a džínsové outfity.

Nedávno sa speváčka pochválila fotografiou na Instagrame, ku ktorej napísala komentár: Moje obľúbené obdobie, dnes oficiálne odštartované jesenným outfitom! Ak by ste mali vybrať jeden druh, kus oblečenia, ktorý sa vám v šatníku opakuje najčastejšie, čo to bude? U mňa - po džínsoch určite svetre! Mám pre ne neskutočnú slabosť!

Musíme uznať, že outfit sa Dare skutočne vydaril a to farebné zladenie je geniálne! Fotku nájdete TU!