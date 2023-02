Kráľovná popu sa po dlhšej dobe znovu ukázala na pódiu počas odovzdávania cien Grammy, keď uviedla hudobné vystúpenie speváka Sama Smitha a Kim Petras. Ako píše magazín EVA, prítomní a diváci však zrejme ani nezachytili, čo vlastne povedala, pretože z výzoru hviezdy ostali ako obarení. To, ako sa prezentuje na Instagrame má veľmi ďaleko od reality. Svoj účet na sociálnej sieti napĺňa dokonalými fotografiami, na ktorých sa prezentuje ako nestarnúca diva. Je na pohľad jasné, že vyžehlená tvár je dielom šikovných plastických chirurgov, no nielen TO! Fotky sú ešte k tomu poriadne prefiltrované.

Madonna takto naživo rozhodne nevyzerá! Zdroj: https://www.instagram.com/p/CUluZVWol0w/

Na Grammy vyzerala totiž ako z hororu. Lícne kosti preplnené implantátmi, čudné čiarky namiesto obočia a napichané pery spôsobili, že kedysi krásnu a sexi ženu by ste dnes hľadali márne. Desivý zjav hviezdy ešte podčiarkli štyri bizarné vrkoče, ktoré by skôr pristali tínedžerkám, ako zrelej žene. Madonna sa očividne s pribúdajúcim vekom nevie zmieriť. Na jej tvári síce nenájdete žiadnu vrásku, no je odstrašujúcim príkladom ako sa dá znetvoriť plastikami. Radšej starnúť s noblesou a nejakú tú vrásku pokojne priznať! Foto MADONNY z Grammy nájdete v našej GALÉRII. Klikajte SEM!

O nič lepší nebol ani Madonnin styling. Jej outfit evokoval historický jazdecký kostým, čo ešte podčiarkoval konský bičík v ruke. Sako síce tvarovalo štíhly driek, no beztvará čierna sukňa hviezde ukradla akékoľvek zvyšky sexepílu. Neskôr si však zapózovala v odvážnom čipkovanom korzete so Samom Smithom, ktorý získal cenu Grammy. Foto nájdete v galérii.