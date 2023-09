Šamorín

„‚Tibike, mičináz.‘ (Smiech.) Na Bella Italiu si pamätám ako na rodinnú reštauráciu, čo bolo ich hnacím motorom. Rodina držala pohromade a aj vďaka tomu dokázali reštauráciu postaviť na nohy. Chalani boli ‚srdciari‘ a to je to najpodstatnejšie, keď necháš v kuchyni srdce. A v tejto reštaurácii to bolo aj cítiť. V Šamoríne som pár týždňov po odvysielaní bol aj osobne na rodinnom obede a majiteľov som doslova svojou prítomnosťou prekvapil. Musím povedať, že jedlo chutilo skvelo. Verím, že sa im darí dodnes.“

Šou Na nože Zdroj: TV Markíza

Novohrad

„Ajajáj... Jednoznačne najšpinavšia kuchyňa, v akej som v poslednom období bol. To, čo som našiel v mrazničkách, bol extrém, ropa vo fritéze, bordel, špina, majiteľ, ktorý mal na všetko milión päťsto výhovoriek. Hrozné. Keď som videl tie podmienky, v ktorých varia, a ako upratujú, najstrašnejšie pre mňa bolo, že odtiaľ vychádza jedlo, ktoré jedia ľudia. Bol som vtedy taký nahnevaný, že naozaj stačilo málo a odišiel by som.“

Šou Na nože, šéfkuchár Marek Novák Zdroj: TV Markíza

Smolenice

„Pre mňa jednoznačne najemotívnejšie natáčanie, pretože tie ženské brutálne makali a strašne sa mi páčil ich drajv. Koľkokrát by to už mohli zavrieť, hodiť zásteru o zem, ale oni bojovali. Dobre si pamätám na to, keď som tam prišiel. Baby najprv šúpali veľké vrece zemiakov, potom ho strúhali, potom z neho ručne robili halušky a nakoniec to všetko ešte museli ručne poumývať. A vtedy som si povedal, že to nejde, je 21. storočie, rok 2023, dievčatá budú potrebovať umývačku riadu, a tak sme im tam nejaké spotrebiče dokúpili.“

Šou Na nože Zdroj: TV Markíza

Banská Štiavnica

„Myslím, že problém s alkoholom je veľký čierny bod vo viacerých slovenských prevádzkach. Toto bolo náročné natáčanie aj pre mňa, pretože jedného chlapa sme dokonca museli kvôli alkoholu vyhodiť. Snáď sa viacero ľudí poučilo z toho, že pijatika do práce nepatrí.

Šou Na nože, šéfkuchár Marek Novák Zdroj: TV Markíza, šéfkuchár Marek Novák

Ludanice

„Zlaté tetušky, srbský kuchár a pán majiteľ, ktorý nevedel kam z konopí. Myslel si, že to robil dobre, ale opak bol pravdou. Bolo to tam veľmi zanedbané, čo sa týka potravín a aj čistoty. Vysušené žemle, mäso, ktoré bolo v debničkách, zle uložené potraviny, vajcia, údeniny... Špinavé chladničky a mrazáky, to je tá najväčšia slovenská katastrofa. Pamätám si, že som sa veľmi hneval, ale dali si trošku poradiť. Teraz sa to tam obrátilo na dobré, podnik im pekne ‚šliape‘ a všetci pracujú tak, ako majú.“

