Vratko na začiatku svojej kariéry moderoval dopravný servis v Teleráne a následne presedlal do počasia. Pred časom sa objavil aj v tanečnej šou Let's Dance a jeho hviezda začala stúpať raketovou rýchlosťou. Predviedol nesmierny tanečný talent, úžasné pohyby a hneď ho začali prirovnávať k hviezdnemu Koleníkovi. Dokonca aj porota bola z neho úplne „paf“. Z kola na kolo sa zlepšoval, esemesky sa mu len tak hrnuli a zakaždým mu postojačky tlieskala celá sála. Niet divu, že to dotiahol až do finále. Skončil síce na treťom mieste, no vďaka talentu, aký predviedol, ho už Slováci prestali vnímať iba ako „rosničiara“ z rannej šou. Po konci šou sa začali viacerí zamýšľať, či mu dá Markíza možnosť zažiariť aj inde ako iba v počasí v Teleráne a Vratkov sen sa stal realitou, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ.

S tanečníčkou Annou Riebauerovou sa dostal až do finále. Zdroj: TV Markíza

„Vratko má za sebou úžasný úspech, a preto sme sa rozhodli dať mu príležitosť vo večernom Počasí. Je čas posunúť sa ďalej a držím Vratkovi palce,“ povedal riaditeľ spravodajstva a publicistiky Henrich Krejča. „Veľmi sa teším z novej príležitosti a možnosti, že sa odteraz budem divákom prihovárať aj z večerného vysielania. Je to pre mňa výzva a zároveň veľká radosť. Popri rannom vstávaní do Telerána to bude príjemná zmena,“ reagoval Vratko, ktorý zároveň povedal, že naďalej ostáva moderovať počasie aj v Teleráne.