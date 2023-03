Pred rokmi patril seriál Druhý dych medzi veľmi obľúbené markizácke projekty. Sledovali ho tisíce divákov a so zatajených dychom očakávali, ako sa vyvinú osudy hlavných hrdinov. Áno, aj malej Barborky Kráľovej, ktorú vtedy stvárňovala 10-ročná Emma Tarageľová. Tmavovlasé dievčatko s krásnym úsmevom bolo polosirotou, keďže prišlo o mamu a ostal jej len otec, ktorého stvárnil Braňo Deák. Pred tromi rokmi však toto rozkošné dievčatko vstúpilo do sveta dospelých a hoci si mohla postupne vybudovať hereckú kariéru, z obrazoviek sa vytratila.

Emma Tarageľová bola pred 11 rokmi rozkošné malé dievčatko. Zdroj: TV Markíza

Seriál sa nakrúcal ešte v roku 2011 a na obrazovky sa dostal hneď začiatkom roka 2012 ako novinka. Emma Tarageľová si zahrala, ako sme už spomínali, po boku Braňa Deáka, ktorý stvárnil jej otca a Jany Lieskovskej, hrajúcej Annu, ktorú malá Barborka zbožňovala a chcela ju za novú mamu. V tom čase ešte Emma oplývala rozkošnou tváričkou, milým úsmevom a detskou nevinnosťou. Dnes by ste to však hľadali márne.

Vyrástla z nej totiž mladá a krásna dvadsiatnička. Emma vyrástla a jej postava dostala ženské krivky. Kým ako tínedžerka bola na fotkách na úsmev so zubami skúpa, teraz už svoj chrup neskrýva. Niet dôvod. Krásny úsmev jej totiž ostal. Dnes už dávno dospelá Emma sa môže pýšiť aj štíhlou postavou a stala z nej skutočne mladá dám. Vyrástla do krásy a pokojne by sa mohla vrhnúť aj na modeling.