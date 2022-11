Hoci je dnes Vilo Rozboril až po uši zamilovaný do manželky Sandry, jeho prvou láskou bola čiernovláska Katka, s ktoru má dospelú dcéru. Svoju ex si moderátor zobral rovno dvakrát! „Dnes už viem, že o to, aby veci fungovali, sa treba pokúšať stále a stále. Ale niekedy sú tie rozdiely a disharmónie také veľké, že sme si s Katkou povedali, že to nemá význam ďalej ťahať. Máme medzi sebou veľmi korektný vzťah. Absolútne sa rešpektujeme, sme obaja vyrovnaní. Nemáme vôbec nijaký problém v komunikovaní," povedal Rozboril pred rokmi a informoval o tom aj portál Pluska.sk.

Vilo je dnes až po uši zamilovaný do manželky Sandry. Zdroj: https://www.instagram.com/p/CUxZQvwtwV_/

Pred pár dňami sa Rozborilova exmanželka objavila na kinopremiére českého filmu Hranica lásky, ktorý si prišla vychutnať s kamarátkou. Katka ani po rokoch nezmenila svoj typický krátky strapatý účes, doplnila ho dioptrickými okuliarmi s výrazným červeným rámom, v ktorých svietila na pár metrov a k nim si zladila aj kabátik a crossbody kabelku. Ak ste na Katku zvedaví, nájdete ju v galérii.