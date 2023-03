Agáta má syna Kryšpína s hráčom amerického futbalu Miroslavom Dopitom, a dcéru Miu s exmanželom Jakubom Prachařom. Ani jedno z detí po nej podobu nezdedilo, Kryšpín je celý tatko Dopita a Mia zasa Prachař. Agáte Hanychovej sa onedlho narodí druhá dcéra, ktorú čaká s jej aktuálnym partnerom Jaromírom Soukupom. A hoci Agáta svoje deti miluje a nedá na ne dopustiť, o Mii pred časom na rovinu povedala, že je škaredá po Prachařovi, hoci po ňom zdedila aj niečo pozitívne. "Myslím, že ten talent. Ako určite ten herecký talent má po ňom, pretože po mne ho mať nemôže. Nie, bohužiaľ vyzerá ako on a ja dúfam, že z toho ona ... Pretože u tých chlapov je to pekné, ale keď dievča vyzerá ako chlapec, tak to nie je úplne pekné, ale ja dúfam, že z toho vyrastie," povedala narovinu Agáta, čím pobúrila mnoho ľudí.

Nedávno však Agáta zverejnila na sociálnej sieti fotky svojej dcérky, z ktorých išli fanúšičky do kolien a napísal o nich aj časopis Šarm. Rastie z nej krásne dievčatko a hotová modelka. Budete prekvapení, ako teraz Mia vyzerá...