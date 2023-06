Na snímke z ultrazvuku je jasne vidieť vyvíjajúci sa plod. Tak sa na prvý pohľad zdalo, že speváčka, ktorá má za sebou už tri pôrody, čaká ďalšie dieťa. Pravda je však úplne iná, píše Báječná žena.

Mária k záhadnej snímke napísala: „Keď pocítiš prvé kopnutie a rozbúšenie srdiečka po prvý raz, zrazu pochopíš, čo to znamená milovať niekoho viac ako svoj vlastný život.“ Tieto slová smerovala k dcérke. „Našli sme Tvoje prvé snímky Zoinka... Ešte z októbra 2011. Mala som 23 rokov a nekonečne som verila, že všetko zlé sa na dobré obráti...“

A prečo toľko strachu? Speváčka totiž na začiatku druhého tehotenstva (práve so Zoe) prežívala obrovský strach a smútok. Lekárka jej povedala, že skôr či neskôr spontánne potratí! Plod sa totiž nevyvíjal tak, ako by mal. Tak od gynekologičky dostala lieky, ktoré mali zabezpečiť, že sa do troch dní vyčistí. Bola vtedy v druhom mesiaci tehotenstva.