Známa kontroverzná podnikateľka sa nikdy netajila túžbou po dieťatku. So svojou láskou, manželom René, sa im to však podarilo až teraz. O to väčšia je radosť z príchodu nového člena domácnosti, malého Dionka. Chlapček prišiel na svet s úctyhodnými mierami 51 cm a 3950 g, je zdravý a má sa k svetu. Zamilovaní rodičia na ňom môžu oči nechať.