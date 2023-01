Barbora Švidraňová

Barbora Švidraňová so synom Gabrielkom (4) Zdroj: https://www.instagram.com/p/CcyC3tjrR4K/

Herečka a speváčka Barbora Švidraňová prešla neľahkým obdobím, keď ju opustil otec ich spoločného syna Gabriela. Taliansky hudobník Francesco Mandolio sa so synom nestretáva, žije v Londýne, takže Barbora je na jeho výchovu sama a Gabriel svojho otca nevidel už roky. Barbora má šťastie, že môže bývať u rodičov v Žiline, a tí jej pomáhajú so starostlivosťou. "Pretože odmalička vyrastal so starými rodičmi, nemá pocit, že ho odkladám k niekomu cudziemu. U mojich rodičov a prababky má veľkú záhradu, psa, veľa pozornosti. O zábavu má teda postarané. A asi aj oni! Prirodzene si uvedomujem, že Bratislava je skvelá na pracovné možnosti, ale neviem si zatiaľ predstaviť v nej žiť sama s malým,“ prezradila Barbora pre portál Žena.sk. Otca mu však nahradiť nedokáže, čo ju mrzí. "V kontakte sme virtuálne, no verím, že teraz, keď sa dá cestovať, tak to budeme vedieť naplánovať, aby sme sa aj osobne videli." Je to komplikované, pretože ich delia stovky kilometrov povedala pre Nový čas Barbora Švidraňová.