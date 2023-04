Petra Polnišová sa opäť vydala. Naposledy? Som šťastná, exkluzívne priznala pre PLUS 7 DNÍ. Polnišovou je už len v titulkoch filmov, seriálov či časopisov, v občianskom preukaze jej pol roka svieti priezvisko Brocková. Exkluzívne pre PLUS 7 DNÍ herečka Petra Polnišová (47) priznala svadbu so scenáristom a producentom Jurajom Brockom, s ktorým žije niekoľko rokov v jednej domácnosti. „Nie sme typy, ktoré by všetko vykrikovali do sveta. Bolo to naše súkromné rozhodnutie,“ vysvetlila, prečo sa s významným životným krokom nepochválila skôr.

Konzervatívna

Umelkyňu redakcia Plus 7 dní nedávno stretla na udeľovaní cien Slnko v sieti. V spoločnosti sa ukázala po dlhom čase, a keď odovzdávala sošku za najlepšie kostýmy, na ľavej ruke sa jej blyšťala obrúčka. Na javisku si však po starom uťahovala z vlastnej postavy. „Viete, koľko práce majú kostyméri, kým zo mňa spravia plnoštíhlu osobu?“ perlila do mikrofónu. Neskôr priznala, že noblesné akcie v skutočnosti neobľubuje.

„Pri deťoch na to nie som veľmi zvyknutá. Som rada, keď si maximálne učešem vlasy. Ale raz za čas je príjemné, keď okolo mňa behá tím ľudí a snaží sa, aby som vyzerala pekne. Musia sa na mne dosť nadrieť,“ poznamenala svojským humorom. Špeciálnou kategóriou sú elegantné, no nepohodlné lodičky na opätkoch. „V nich sa naozaj necítim komfortne, takže som si priniesla aj niečo nízke na prezutie,“ dodala.



Konzervatívne sa Petra Polnišová zachovala aj pri plánovaní svojej v poradí druhej svadby. V minulosti jej nevy­šlo manželstvo s architektom Jaroslavom Takáčom, ani partnerstvo s francúzskym publicistom a filmárom Matthieuom Darrasom, s ktorým má dvoch synov, dnes dvanásťročného Simona a desaťročného Félixa. Po skrachovaných vzťahoch to nevzdala a opäť skončila pod čepcom. Pred pár mesiacmi povedala áno Jurajovi Brockovi (45) a jej nové priezvisko od marca svieti aj v obchodnom registri.