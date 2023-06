Aj keď si niekto možno povie, že „veď, stávajú sa aj horšie veci“, pre Petru je boj s chorobou, ktorej príčinu vlastne žiadny odborník stále nenašiel, trápenie. „Odjakživa som mala husté vlasy. Keď som mala asi sedem rokov, našla som si prvé vypadané koliesko. Zabrali naň vodičky a vitamíny,“ spomína si Petra na začiatok svojich problémov so zvláštnym vypadávaním vlasov.

Potom mala dlhé roky pokoj. Vlasy mala krásne, dlhé, silné a hlavne husté. No asi rok po pôrode začalo peklo! „Začali sa mi objavovať nové vypadané ložiská. Tie sa neskôr zmenili na veľké vypadané plochy. Bála som sa česať, vankúš som mala plný vlasov. Nedalo sa to zastaviť. Až mi napokon vypadali takmer všetky vlasy. Zostal mi len taký malý tenký chvostík,“ vraví Petra, ktorá stále nevie, prečo jej vlasy vypadávajú. Pochodila už množstvo lekárov, no väčšina všetko zvalila iba na stres.

Neskôr jej diagnostikovali poruchu štítnej žľazy, nasadili liečbu a zdalo sa, že tá zabrala aj na vlasy. Ale iba dočasne. Krásna moderátorka Jojky a ranný „hlas“ rádia Expres si totiž stále nachádza „mapky“ bez vlasov a bojí sa, čo bude… Stále hľadá pomoc, niekoho,kto by mal záujem spoločne s ňou nájsť príčinu jej problému a následne aj riešenie. Nepoznáte niekoho takého?