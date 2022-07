Všetci jej fanúšikovia sa tešili, keď vyšlo najavo, že opäť raz tvorí pár s hollywoodskym fešákom Benom Affleckom. Už v minulosti spolu randili, no pred oltár to nedotiahli. To šťastie mali len Ojani Noa (1997-1998), Cris Judd (2001-2003) a Marc Anthony (2004-2014). Napokon však predsa len povedala áno aj Benovi a tak sa stal jej manželom číslo 4. On bol v minulosti ženatý len raz, a to s herečkou Jennifer Garner (2005-2018).

Ak by ste však čakali, že bude dvojica robiť okázalú svadbu s desiatkami hostí, sklameme vás. Rozhodli sa pre malú oslavu len s tými najbližšími. "Urobili sme to. Láska je nádherná. Láska je prívetivá. A ukázalo sa, že láska je trpezlivá. Minulú noc sme leteli do Vegas, stáli sme v rade na licenciu s ďalšími štyrmi pármi, pričom všetky podnikli rovnakú cestu do hlavného svadobného mesta na svete, napísala J.Lo v newslettri 17. júla svojím fanúšikom, ktorá povedala áno svojej láske vo Little White Chapel v Las Vegas 16. júla 2022 (len osem dní pred jej narodeninami). Vzali sa tak len niekoľko týždňov po tom, čo sa v apríli zasnúbili.

"Za nami stáli dvaja muži a držali jeden druhého za ruky. Pred nami bol mladý pár, ktorý prešiel autom trojhodinovú cestu z Victorvilleu na druhé narodeniny svojej dcéry - všetci sme čakali na tú istú vec - aby nás svet mohol spoznať ako partnerov a aby sme deklarovali našu lásku svetu prostredníctvom dávneho a takmer univerzálneho symbolu manželstva," vyjadrila sa Jennifer, z ktorej slov priam sršala láska.

Popová diva zvolila na svadbu krásne biele šaty so srdiečkovým výstrihom, čipkované, s dlhými rukávmi, korzetovým živôtikom a rybím chvostom. Nechýbal ani závoj s čipkovaným lemom od Zuhaira Murada. Ženích mal biele sako a pierko z bielej ruže. J.Lo a Ben si navzájom prečítali vlastné sľuby a vymenili si prstene, ktoré podľa slov speváčky, budú nosiť po zbytok svojho života. "Nakoniec to bola tá najlepšia svadba, akú sme si mohli predstaviť. Taká, o akej sme snívali už dávno," rozplývala sa kráska, ktorá sa rozhodla používať priezvisko svojho manžela, čo, ako tvrdí magazín PEOPLE, uviedla aj v sobášnom liste Clark County. Koniec koncov, aj svoj newsletter pre fanúšikov už podpísala ako Mrs. Jennifer Lynn Affleck. Pevne veríme a rozhodne to Jennifer prajeme, nech je toto manželstvo a láska už skutočne na celý život.