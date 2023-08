Martina Schindlerová momentálne dovolenkuje v najobľúbenejšej destinácii Slovákov, v neďalekom Chorvátsku. Na svoj instagram pridáva fotky jedna radosť, no poslednou vyrazila dych všetkým sledovateľom: “Nemám na vás vôbec slov,” napísal jeden komentujúci.

Martina Schindlerová. Zdroj: instagram.com/schindlerovamartina/

Martina rada ukazuje svoju figúru, niet divu, keďže ju má priam dokonalú. No na poslednej…Išla takmer do naha! To sú boky…A tie prsia! Pozrite sa na ňu V GALÉRII TU.