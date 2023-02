V máji to bude 25 rokov, čo si Rande a Cindy povedali na Bahamách svoje ÁNO. Pre neho to bolo po prvýkrát, Cindy už mala za sebou manželstvo s hercom Richardom Gere. Obaja boli bosí, nevestin účes tvorili plážové vlny a na sebe mala čipkované šaty od Johna Galliana, ktoré pripomínali negližé. Svoju voľbu outfitu vysvetlila Cindy takto: "Chcela som vyzerať ako najlepšia verzia dievčaťa, vedľa ktorého sa Rande tak rád prebúdza každé ráno. Zhodli sme sa, že som to vystihla dokonale."

Po obrade dvojica vymenila ležérne svadobné oblečenie za plavky a svadbu spečatili spoločným skokom do bazéna. Kto by vtedy tušil, že táto uletená svadba bude začiatkom takého stabilného a nezlomného vzťahu, z ktorého vzídu dve krásne a šikovné deti?

Instagramový účet modelky je plný spoločných fotografií, ktoré sú dôkazom, že vášeň medzi nimi nevyhasla ani po rokoch. O svoj vzťah sa starajú a nezabúdajú na romantické rande či večeru. Nedávno Rande svoju polovičku vytiahol do nóbl reštaurácie. Stále patria medzi najkrajšie páry šoubiznisu a hoci Randeho tvár už odzrkadľuje skutočný vek, Cindy stále žiari. Pozrite sa, ako sa nahodila, tá saténová blúzka a moderná sukňa so zvieracím vzorom nemajú chyby! Foto nájdete TU!