Súčasťou nového ročníka tanečnej súťaže sa stala aj krásna herečka Kristína Svarinská. Na tanečnom parkete tancuje s partnerom Marekom Kličom. Kristína nepatrí medzi aktívnych používateľov sociálnych sietí, ale po druhom kole Let´s Dance sa rozhodla podeliť o svoje myšlienky.

"Akože ani asi úplne neviem patrične reagovať, ale veľmi sa vám chcem všetkým poďakovať za support a lásku, ktorú od vás dostávame. Všetko je také krehké, ale som vďačná, že ten prítomný okamih je stále radostný. A najviac ďakujem Marekovi, že pri mne stojí, nech to stojí, čo to stojí. Ideme ďalej, vidíme sa v nedeľu," napísala. Fanúšikovia zahltili komentáre otázkami o ich vzťahu. No niektorí si nevšimli iba tanec, ale aj...

Naposledy vysielala televízia Markíza tanečnú šou Let´s Dance v roku 2017. Vtedy sa víťazmi tanečného parketu stali herec Vlado Kobielsky a jeho tanečná partnerka Dominika Chrapeková. Na ďalšiu sériu sme si tak museli 5 rokov počkať, no dočkali sme sa a obľúbená relácia je späť.