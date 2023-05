Ste v treťom ročníku na VŠMU, hráte v divadle, točíte. Ako to stíhate?

– Je to veľmi náročné, ale musím povedať, že to zvládam najmä vďaka tomu, že všetky veci, ktoré v živote mám, sú dobré. Nie je to nič, čo by ma istým spôsobom otravovalo alebo nenapĺňalo. Všetky veci, ktoré robím, sú skvelé, len je ich veľa a naraz. Ale to mi dáva chuť stále v tom pokračovať. A v neposlednom rade pomáhajú aj ľudia, ktorí mi to umožňujú. Mám nesmierne chápavého priateľa, ktorý mi v mnohých veciach pomáha, často vybavuje a rieši veci, na ktoré nemám čas, a zároveň je mojou obrovskou oporou. Potom aj ľudia v škole, spolužiaci, pedagógovia, ktorí mi vedia vyjsť v ústrety v mnohých veciach. Okolie mi umožňuje robiť to, čo robím. (Úsmev.)

Čomu sa venujete vo voľnom čase?

– Veľmi rada čítam. Nie iba povinnú literatúru do školy. (Smiech.) Keď som náhodou v predstihu a mám ju prečítanú, veľmi rada siahnem po nejakej „mojej“. Okrem kníh rada zájdem do kina, na prechádzky so psíkom. Veľmi rada trávim čas s rodinou, lebo v tomto období je to také vzácne.

Petra Dubayová: "Všetky veci, ktoré robím, sú skvelé, len je ich veľa a naraz. Ale to mi dáva chuť stále v tom pokračovať." Zdroj: LÝDIA CZAKÓ

Skúsili ste high heels danc­e, čo je tanec na podpätkoch, a povedali ste, že je už za hranicou vašej komfortnej zóny...

– Áno, bol. Už som sa tam chystala dlhšie. Chcela som spraviť niečo, čo nerobievam, čo ma nejakým spôsobom otvorí novému smeru. Toto bola jedna z tých vecí a odporúčam to každému. Nechcem sa tomu venovať profesionálne, ale človeka to vnútorne osvieži.

Okrem toho, že ste herečka, máte nádherný hlas. Ne­uvažovali ste nad speváckou kariérou?

– Na konzervatórium som išla s tým, že chcem spievať. To bol môj prvý cieľ. U nás nemáme strednú školu, ktorá by vyučovala iba spev, okrem operného. Chcela som ísť na strednú školu, kde bude spev, a ponúkol mi to hudobno-dramatický odbor – spev, herectvo, tanec. S poslednými dvoma som nemala až také skúsenosti, ale povedala som si, že dobre, vyskúšam. A počas štúdia som si herectvo zamilovala. Nemôžem povedať, že viac ako spev, ale stalo sa pre mňa niečím, čím sa chcem živiť. Ten spev je k tomu pridružený a vlastne ma stále akoby sprevádza. (Úsmev.)

V Dunaji ste kabaretná speváčka. Viete si to predstaviť aj v reálnom živote?

– Dnes kabaret už nie je tým, čím bol kedysi. Vtedy sa to vnímalo ako niečo nečisté, zábava pre mužov. Dnes vnímam kabaret alebo ktorékoľvek umenie, ktoré sa robí mimo kamenných divadiel, ako skvelé obohatenie. A teda ani proti žánru, ktorý už nemá náboj tej necudnosti ako kedysi, nemám nič. Len som sa s tým ešte nestret­la osobne, mimo Dunaja.