S Arturom Štaidlom (26) sa osud nemaznal. Syn speváčky Ivety Bartošovej (†48) a hudobníka Ladislava Štaidla (†75) prehovoril o tom, ako je na tom momentálne s láskou. Priznal, že aj keď po rodičoch zdedil milióny, chodí do práce. Venuje sa aj podnikaniu s priateľmi a pustil sa do štúdia psychológie.

„Momentálne v mojom živote žiadne dievča nie je. Nechávam tomu voľný priebeh a jednoducho sa uvidí. Nejako to nevyhľadávam,“ prezradil Artur Štaidl v rozhovore pre program Život vo hviezdach v Taliansku, kde sa nakrúcala časť minisérie Iveta. Tá priblíži temnejšie obdobie života slávnej speváčky a Arturovej mamičky Ivety Bartošovej.

Byť synom slávnych rodičov nebolo pre Artura práve ľahké. „Bolo to dosť náročné. V škole sa to tiež prejavilo. Mal som od spolužiakov pred tvárou stále titulky z bulváru. Nebolo to príjemné. Na základke som nemal kamarátov, iba dvoch najbližších. Učil som sa s tým žiť,“ priznáva. >>>