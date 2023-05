Zlatica a Patrik sú rodičmi dvoch synov Leonarda a Adama. Ako už u nich býva zvykom, každý oslávenec dostane v svoj veľký deň parádnu tortu, ktorej autorkou je už dvorná cukrárka prominentnej dvojice. Inak tomu nebolo ani tentokrát, o čom napísal aj týždenník Život.

"Priniesol si nám, Adamko, do života toľko radosti, že mám iba jediné želanie - aby tieto chvíle trvali NAVŽDY," zapriala mu na Instagrame dojatá mamina a zverejnila fotku oslávenca s jeho krásnou tortou. Jej súčasťou bola truhlica so zlatými pokladmi, hrad či postavička Adamka, ktorá tomu skutočnému akoby z oka vypadla. Podľa výrazu jeho tváre je jasné, že to bola torta jeho snov!