Skrytá vášeň patrí medzi divácky najobľúbenejšie telenovely. Aj to je dôvod, prečo sa dočkala po rokoch svojho pokračovania. Aktuálne máme možnosť na obrazovkách televízie Doma sledovať pôvodnú verziu, kde o svoju lásku bojujú traja bratia a tri sestry. Juanovi a Norme sa pošťastilo a majú aj rozkošného synčeka Juana Davida. Aké prekvapenie to bolo pre fanúšikov, keď sa dozvedeli, že drobčeka hralo dievčatko.

Malého Juana Davida hralo v telenovele dievčatko. Zdroj: RTI Televisión

„Na kasting do úlohy syna Normy a Juana prišlo aj dievčatko, ktoré, keď sme vyskúšali, bolo zo všetkých uchádzačov najlepšie, a tak sme ho obsadili za chlapca. V tom čase ešte pred samotnou skúškou prišlo do kontaktu s hlavnými hrdinami a ihneď si padli do oka,“ vyjadril sa v minulosti jeden z tvorcov obľúbenej telenovely.

Odkedy sa Skrytá vášeň začala vysielať, ubehlo už neuveriteľných dvadsať rokov a z malého dievčatka vyrástla dospelá žena. Valeria García Méndez vyrástla do krásy. V telenovele účinkovala od svojich ôsmich mesiacov a po skončení nakrúcania sa viac herectvu nevenovala. Až po rokoch, keď sa videla ako dieťa v telenovele, prebudilo to v nej sen byť hrdinkou nejakého príbehu. Dievča šlo študovať sociálnu komunikáciu a aktuálne ma na Instagrame viac ako 110 000 followerov, čo je slušný základ na rozbehnutie kariéry v šoubiznise. Podľa záberov, ktoré Val zdieľa, uživila by sa aj ako modelka. Ktovie, možno ju ešte uvidíme v nejakej novodobej telenovele.