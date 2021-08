Je to už rok, čo do život našej najúspešnejšej tenistky prišiel krásny chlapček menom Jakubko. A keďže jeho mamina si užíva tenisový dôchodok ako sa len dá, podobne luxusný život si žije aj malý drobček. Obaja rodičia sa v ňom doslova vidia a tak cestovanie súkromným lietadlom, niekoľko luxusných kočíkov, dizajnérske oblečenie, auto už v roku - to všetko patrí do základnej výbavičky.

Malý chlapček dostane po čom len zatúži, aj nezatúži... Zdroj: Instagram.com/@domicibulkova

Malý chlapček dostane po čom len zatúži, aj nezatúži... Zdroj: Instagram.com/@domicibulkova

Malý chlapček dostane po čom len zatúži, aj nezatúži... Zdroj: Instagram.com/@domicibulkova

Malý chlapček dostane po čom len zatúži, aj nezatúži... Zdroj: Instagram.com/@domicibulkova

Jeho mamina si pod jeho menom dokonca otvorila obchod s luxusným detským oblečením, kde je malý Jakubko varený a pečený, a jeho mamina samozrejme nikdy neodchádza naprázdno.