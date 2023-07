Vendula to v živote naozaj nemala ľahké. Nielenže prišla o svoju milovanú dcérku, ktorá trpela leukémiou, jej slávny manžel skladateľ Karel Svoboda si dobrovoľne vzal život a zanechal mladú mamičku s malým synčekom vo veľmi ťažkej situácii. To by ale nebola Vendula, keby sa so životom nepopasovala ako hádam len ona vie. Založila charitatívnu organizáciu Kapku naděje, ktorá pomáha malým pacientom s krvnými problémami, ale sa aj znova dvakrát vydala.