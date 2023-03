Po tom, čo sa Janka pred 7 rokmi rozišla s argentínskym priateľom Pablom Leonom, bola dlhé roky sama. Nie je žiadnym tajomstvom, že príťažlivá moderátorka už nejaký ten piatok tvorí pár s Ľubošom, s ktorým boli najprv dobrými priateľmi, píše magazín Eva. "My sme sa spoznali práve pri práci ešte pred 10 rokmi, keď som tancovala v Let's Dance, a Ľubko strihal priame prenosy. Desať rokov sme boli dobrí známi, kamaráti a až potom sa to nejako začalo," prezradila v rozhovore pre týždenník Život. Moderátorka netají, že spolu už aj bývajú. "Našli sme si nové spoločné bývanie. Ale nekupovali sme, sme v prenájme. Bolo náročné pendlovať medzi dvoma domovmi – jeho a mojím," hovorí 46-ročná moderátorka a milovníčka zvierat.

Janka Hospodárová Zdroj: Robo HUBAC

Janka si svoje súkromie stráži, čo imponuje mnohým jej fanúšikom. Len málokedy ukáže niečo, čo sa týka jej osobného života. Na svoju lásku prezradila len toľko, že je to super chlap. Miluje jeho charakter a povahu, je priateľský, vždy ochotný pomôcť a má veľmi dobré srdce. Spája ich aj láska k jazdeckému športu. Jankin vzťah je dôkazom, že na dobré veci v živote sa oplatí počkať.

Hoci je Janka trochu tajnostkárka, teraz spravila výnimku a prvýkrát zverejnila na svojom instagramovom profile fotku so svojou polovičkou. "Sú ľudia, ktorí sa chcú ukazovať. Toto je len pre srandu, prosím," napísala s humorom k záberu s Ľubošom, s ktorým sa odfotili v kúpeľni. Prvé čo vám padne do oka, je Jankin mladistvý a svieži vzhľad, no fanúšikovia majú možnosť vidieť kúsok aj z ich spoločného bývania. Pristane im to, čo poviete? Podľa nás Janka vyzerá veľmi šťastne a spokojne. FOTO NÁJDETE TU!