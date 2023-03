Hriešny tanec je americký tanečný film z roku 1987, ktorý sa stal kultovým hitom. Hlavné úlohy v ňom hrali Patrick Swayze a Jennifer Grey. Film sa nakrúcal v štúdiách v Kalifornii a v meste Lake Lure v Severnej Karolíne. Tu sa nachádza aj Biltmore Estate, ktorý slúžil ako exteriérové zázemie pre Kellermanovu letnú reštauráciu.

Mladý Patrick mal pohyby ako tanečný Boh. Zdroj: Movie Stills DB

V priebehu nakrúcania filmu sa vyskytlo niekoľko zaujímavostí. Patrick Swayze, ktorý hral Johnnyho, sa spočiatku nesústredil na tancovanie, ale namiesto toho sa zameriaval na jeho charakterové vlastnosti a jeho vzťah s Jennifer Grey. Swayze však neskôr preukázal svoje tanečné schopnosti a stal sa tanečným trénerom pre celý film.

Patrick Swayze a Jennifer Grey sa stretli prvýkrát pred nakrúcaním filmu, no vôbec si nesadli. Boli si nesympatickí a často sa hádali. Vzhľadom na to, že mali vystupovať ako zamilovaný pár, bolo to pre nich obzvlášť ťažké.

Patricka Swayzeho trápilo počas nakrúcania mnoho zdravotných problémov, vrátane zranenia kolena a zápalu pľúc. Napriek tomu neodstúpil od svojej úlohy a dokonca bol schopný tancovať a robiť zložité kaskadérske kúsky.

