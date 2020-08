Vyzerali ako pár snov. Ona úspešná speváčka a herečka so slávnej umeleckej rodiny, on úspešný hokejista, ktorý sa dokázal uplatniť aj v zahraničí. Keď sa Lucie Vondráčková a Tomáš Plekanec vzali, odišli spolu žiť do kanadského Montrealu, kde hokejista pôsobil. A tam sa im narodil aj ich prvorodený syn. Vtedy to vyzeralo tak, že všetko je zaliate slnkom...

Lucie Vondráčková, Tomáš Plekanec Zdroj: Profimedia.sk